Tempête Eleanor : Un skieur de 21 ans meurt après la chute d’un arbre

Le vacancier avait 21 ans. Il a été victime de la tempête Eleanor alors qu’il était en train de skier sur une piste verte, dans le domaine skiable de la station de Morillon dans le Grand Massif en Haute-Savoie, mercredi 3 janvier. Originaire de la Rochelle en Charente-Maritime, il skiait lorsqu’un arbre est tombé sur lui. Ce n’est pas une avalanche qui est à l’origine du drame, mais bel et bien le vent qui était extrêmement violent.

Un vent d’une violence extrême

Ce jour-là, seules quelques pistes et remontées mécaniques étaient ouvertes. Or, les fortes rafales de vent, qui ont été jusqu’à 200 km/h, étaient trop fortes, et certains arbres ont cédé. Les gendarmes du Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) d’Annecy tentent de confirmer ce scénario.

Ce jeudi 4 janviers, de nombreuses stations de ski des Pays de Savoie ont d’ailleurs partiellement fermé leurs domaines skiables. Val d’Isère, Val Fréjus et Chamonix ont même pris la décision de tout fermer. C’est également le cas en Isère, à l’Alpe d’Huez.

À ce stade, 29 autres personnes ont été blessées par la tempête Eleanor.