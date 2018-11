Stephen Hawking : Sa thèse vendue à un prix record

La vente aux enchères des objets ayant appartenu à Stephen Hawking, décédé au début de l’année, s’est terminée jeudi 8 novembre. Les pièces phares de la vente étaient son ancien fauteuil roulant et une copie de sa thèse de doctorat.

Cette vente était menée par la maison d’enchères Christie’s sur Internet. Elle a été marquée par la vente d’objets ayant appartenu au scientifique Stephen Hawking, décédé le 14 mars dernier à l’âge de 76 ans. Toutefois, des lots ayant appartenu à d’autres scientifiques connus, tels qu’Einstein, Darwin et Newton, étaient mis aux enchères. Le montant total rapporté par cette vente aux enchères se solde à 1,8 million de livres, soit un peu plus de 2 millions d’euros.

Our 'On the Shoulders of Giants' sale totals £1,824,375. Including a wheelchair used by Steven Hawking from the late-1980s to the mid-1990s which realised £296,750 and was sold to benefit The Stephen Hawking Foundation and The Motor Neurone Disease Association. @HawkingFound pic.twitter.com/pvgqSPmCzS

— Christie's (@ChristiesInc) November 8, 2018