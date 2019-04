Stéphane de Paoli : Le maire de Bobigny filmé en train de danser provoque de vives réactions sur Twitter

Ce jeudi 4 avril, les internautes ont pu découvrir une drôle de vidéo sur Twitter. Stéphane de Paoli, maire UDI de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, a décidé de faire une battle de danse. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’homme se lance alors dans une danse endiablée, qui a surpris le public présent dans la salle. La vidéo de ses exploits a provoqué de vives réactions sur Twitter.

À l’occasion d’une soirée organisée par la ville pour récompenser les lauréats du bac 2018, Stéphane de Paoli a décidé de se lâcher. En effet, dans une petite vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux le 4 avril dernier, on y voit le maire de Bobigny en train d’effectuer “une battle” face à un jeune homme.

On remet des cadeaux aux jeunes en fonction des mentions reçues. Après, il y a un moment convivial où les jeunes se produisent, chantent et dansent. L’animateur de la soirée, connaissant les talents de danse de monsieur le Maire, l’a invité à participer à la battle

Explique une source à nos confrères de Libération.

Tout en rythme sur du Michael Jackson, Stéphane de Paoli réalise alors des pas impressionnants. Une vidéo qui a amusé les internautes sur Twitter. Ce lundi soir, elle cumulait plus de 1.5 millions de vues sur le réseau social.

Les internautes y sont tous allés de leur petit commentaire :

Hum déjà mattez comment il balance sa jambe. Fluide et brutal à la fois, le Monsieur a un passif

Bobigny the place to be

mdddrrrr ça se voit quand il était jeune il donnait toute sa vie sur emile et images