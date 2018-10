Violences sexuelles : App-Elles développe un bracelet d’alerte connecté

On recense près de 200 viols ou tentatives de viol par jour en France. Pourtant, ces violences sexuelles peuvent très bien être prévenues. Ce bracelet discret alliant solidarité et technologie nous le prouve.

Une nouvelle invention va assurément révolutionner la lutte contre les violences sexuelles. Il s’agit d’un petit bracelet d’alerte connecté, un accessoire très discret et facile à utiliser.

Une application simple à utiliser

Pour prévenir les violences sexuelles, l’application App-Elles mise sur la solidarité, l’entraide et la vigilance. L’application a d’ores et déjà fait l’objet de plus de 6.000 téléchargements. Pour l’utiliser, il vous suffit d’appuyer sur l’icône « appeler » pour que votre entourage proche connaisse votre situation. Trois anges-gardiens sur l’application représentent les 3 personnes que vous aurez préalablement définies pour être informées en cas de danger. Une fois que vous aurez appuyé sur « appeler », l’application leur enverra un signal aussitôt. Ils recevront également votre localisation et seront connectés avec le micro de votre téléphone. En d’autres termes, ils capteront et entendront tout ce qui se dit.

Un bracelet salutaire

Cependant, maintenant, un petit bijou de technologie facilite tout le processus : un bracelet d’alerte connecté. Autrement dit, au lieu que vous fouillez encore votre sac à la recherche de votre téléphone et au lieu que vous n’entriez dans l’application, il vous suffit d’avoir ce bracelet sur votre poignet et de faire un seul geste. En effet, vous activerez tout le processus précédemment décrit en appuyant 4 secondes sur le bracelet.

L’application offre une géolocalisation précise de la personne en danger

En fonction de la gravité apparente de ce qu’ils entendent, les anges gardien peuvent décider d’intervenir eux-mêmes sur les lieux ou de faire appel aux forces de l’ordre. Leur tâche d’alerte se retrouvera alors facilitée par le fait que l’application leur permet de donner la position exacte de la personne en danger aux autorités.

App-Elles déclare qu’elle vise à :

Etre un outil complémentaire à l’appel aux premiers secours et une porte d’entrée en direction des aides et solutions existantes. Ensemble, nous pouvons agir en faisant acte de solidarité, d’entraide et de vigilance réciproque.

Il est à signaler que le téléchargement de l’application App-Elles et la commande du bracelet sont gratuits.