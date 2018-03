Vichy : Le paradis des couples échangistes est à vendre !

C’est un lieu méconnu du grand public. Mais qui semble avoir son public. Près de Vichy, dans l’Allier, la Roseraie, revendique d’être le premier camping 100% libertin au monde et est le petit paradis des échangistes. Le lieu est à vendre.

Réservé aux couples de plus de 21 ans

Il faut savoir où aller pour le trouver. A cinq kilomètres de Vichy, au milieu de la campagne, la Roseraie reste loin des regards curieux. On y vient pour profiter de vacances bien particulières : sexy, libertines et échangistes. Le camping qui a pris cette tournure depuis 2013 accueille des couples âgés de plus de 21 ans pour qu’ils puissent profiter “d’une liberté sexuelle absolue et totale tout en profitant de la vue spectaculaire sur la Chaîne des Puys”.

Mais, il est désormais l’heure de passer la main. Françoise Vetter et son époux veulent vendre le lieu. Ils l’ont donc mis en a vente. Au programme de l’achat, cinq hectares de terrain, quatre chalets, 21 mobile-homes, 58 emplacements pour les caravanes, une piscine, un restaurant, un bar… Selon l’annonce, le passage en camping libertin a permis d’augmenter la fréquentation de 118%.

Parmi les accessoires indispensables dont vous pourrez bénéficier en plus du reste de la structure, on trouve notamment une chaise gynécologique installée au milieu de la piscine ou un pilori médiéval. Si vous êtes intéressés, la propriété est à vendre sur le site “French Estate Agents” pour un prix annoncé de 2.070.000 euros.

Si vous faites partie des habitués ou si le concept vous tente, vous pourrez aussi en profiter ce week-end. Le camping précise sur son site qu’il sera bien ouvert. Le lieu ouvre du 27 avril au 16 septembre.