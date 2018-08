Une mère et son fils autiste débarqués d’un vol car l’enfant aurait pu être une gêne pour les autres passagers

C’est un vol qu’Isabelle Kummar, journaliste anglaise d’Euronews n’est pas prête d’oublier. Alors qu’elle embarquait à Dubaï, la capitale de Emirats Arabes Unis avec son fils autiste, ils ont été forcés de descendre de l’appareil. Motifs ? Ce dernier aurait pu représenter une gêne pour les autres passagers.

Isabelle Kummar et son fils Elias sortaient pourtant d’un long trajet. Depuis l’Australie jusqu’à Dubaï. Mais, alors qu’elle voyageait avec ses trois enfants, la mère de famille a été forcée de descendre du second avion qui devait les emmener jusqu’à Lyon expliquent nos confrères LyonMag.com.

En effet, le personnel de bord de la compagnie Emirates estimait que son fils Elias qui souffre d’épilepsie et est atteint d’autisme aurait pu représenter une gêne pour les autres personnes à bord du vol. La mère de famille a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux pour exprimer son incompréhension. Surtout, on peut y voir que son fils atteint d’autisme se trouve encore plus en situation de stress.

Thanks @emirates for removing our family from your flight. Our son has epilepsy: we had told you, just come 14 hr from Melbourne, got his doctor on the phone & medical clearance while still on board. He has #autism & severe learning difficulties – v traumatic. pic.twitter.com/1JXw9A4EYM

