Un nouveau venu dans le monde du Burn-out, celui du Burn-out de la Maison

La terminologie au sujet de la charge mentale que la BD d’Emma a mise en avant a déclenché un

élan incroyable, une prise de conscience tant auprès des femmes que dans les couples. Or cela

existe depuis bons nombres d’années mais cela n’avait pas été énoncé sous cette angle.

Le Burn-out de la Maison est un processus insidieux

Il en va de même pour le Burn-out de la Maison, il s’agit en réalité d’une façon de nommer un

phénomène qui est bien plus courant que l’on ne pense. Notre société et le besoin de

surconsommation y sont pour beaucoup mais pas seulement.

Le Burn-out de la Maison tout comme la charge mentale sont des processus lent et insidieux

complètement en lien l’un avec l’autre.

Le sujet est d’autant plus sérieux si on le considère comme étant à la base de diverses

pathologies dont, entre autre, le stress, les états anxieux et dépressifs, des tensions au sein du

couple, un manque de confiance en soi et un épuisement massif,…

Une spirale infernale

Cette spirale infernale est tout autant dévastatrice que le Burn-out parental et professionnel.

C’est bien souvent un effet en chaine et comme les deux autres, il est essentiel de le détecter car

il a comme conséquence de les renforcer.

Comment être un parent confiant, crédible et être performant dans sa sphère professionnelle si

l’on ne vit pas dans un environnement ressourçant, apaisant, réconfortant et harmonieux.

La Maison, est une seconde peau, elle est le socle sur lequel nous devons prêter une attention

particulière car c’est en prenant soin d’elle, qu’elle pourra prendre soin de nous.

Notre Maison est « The Place to Be »tous les jours, ce sont dans nos mûrs que nous sommes

censés nous déployer, nous ressourcer alors si cela n’est pas le cas, il est possible de consulter

un Home Organiser.

Vivement chez moi vous aide à aller mieux

Le « Home Organizing » est un nouveau métier encore fort méconnu mais son utilité est bien

réelle car il répond aux besoins de nombreux foyers. C’est une pratique, un outil préventif et

curatif qui propose une réelle solution et des résultats concrets et rapides. C’est une méthode qui

s’adapte et est complémentaire de par sa spécificité puisqu’elle s’effectue à domicile et tient

compte de votre spécificité. Il existe des conférences, des séances de sensibilisation et des

ateliers pour les personnes qui ne sont prêtes à dévoiler leur intérieur.

Assistante sociale et Home organiser, je m’occupe de vous accompagner, de vous écouter et de

vous soutenir dans une démarche fondamentale qui n’est pas toujours aisée.

Le désencombrement de sa maison est La 1ère étape a franchir pour reprendre les choses en

main! Désencombrer ne signifie pas de séparer de tout ce qui est important pour vous, bien au

contraire cela implique de faire de la place pour ce que vous aimez.

Vivement chez Moi vous assure de pouvoir reprendre votre vie et votre maison en mains!

