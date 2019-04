Twitter : Un adolescent menacé de mort après une blague sur le pèlerinage à La Mecque

Depuis ce week-end, les messages avec le hastag “JeSoutiensHugo” se multiplient sur la toile. Hugo est un jeune adolescent qui depuis quelques jours fait l’objet de nombreuses insultes et menaces de mort sur les réseaux sociaux ? Pourquoi ? Le jeune homme est la cible de nombreux internautes après une blague sur Twitter.

Ainsi, il a partagé sur son compte Twitter une photo de la foule lors d’un pèlerinage à La Mecque qu’il a comparé à l’émission In Ze Boîte, diffusée sur Gulli. Les fidèles du jeu télévisé ne sont pas sans savoir que le programme se termine avec une épreuve dans une boîte noire. Ainsi, le jeune Hugo a tweeté :

Une blague qui lui a valu un déferlement de messages de haine, voire pire. L’adolescent a été pointé du doigt par de nombreux internautes qui estiment que son tweet est un manque de respect vis-à-vis de la religion musulmane. Face aux insultes et aux menaces, Hugo a tenu à présenter ses excuses :

Je ne savais pas que ça allait prendre autant d’ampleur, encore désolé laissez-moi en vie. Je n’ai jamais voulu offenser quelqu’un dans ce tweet arrêtez de vouloir la violence pour rien , il y’a bien pire dans ce monde et sur Twitter.

Mais Hugo a également pu compter sur de nombreux témoignages de soutien de la part des internautes. Personnalités et anonymes n’ont pas hésité à prendre sa défense. Ainsi, Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat égalité pour l’égalité femmes-hommes, a tenu à rappeler que la France est une “République laïque” où “le blasphème n’existe pas“.

La France est une République laïque où chacun peut critiquer et se moquer des religions sans être menacé de mort pour cela ! Le blasphème n'existe pas. En revanche, le cyber-harcèlement en meute est puni depuis cet été par la loi. #JeSoutiensHugo cc @TwitterFrance

Combien faut-il ne pas croire en Dieu pour croire qu'Il/Elle est susceptible ! Et mépriser Sa puissance pour vouloir Le/La défendre ! Le problème des intégristes n'est pas la foi, mais l'impiété. S'ils croyaient vraiment en Dieu, ils se moqueraient des rires. #JeSoutiensHugo

Je suis de confession musulmane, et je trouve le tweet de Hugo marrant… du coup je le rt 🤓

Et ceux qui trouvent qu'il y'a du blasphème dedans, qu'ils aillent voir ailleurs si j'y suis. Et même si c'était le cas, chacun est libre de ses opinions & convictions.#JeSoutiensHugo pic.twitter.com/nDtSDyssWf

