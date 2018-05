Trafic de drogue : pourquoi la France l’intègre à son PIB ?

Cannabis, cocaïne, ecstasy, MDMA, héroïne et autres pilules dopent pour la première fois les chiffres de l’économie française. Si la drogue reste illégale en France, elle est à présent prise en compte par l’Insee dans son calcul du PIB (produit intérieur brut), rendu public mercredi 30 mai. Au total, 2,7 milliards ont été engrangés par divers trafics en 2017, soit l’équivalent d’un peu plus de 0,1 point de produit intérieur brut

En France, le seul trafic de cannabis rapporte un milliard d’euros, indique l’Insee. Une première du genre pour l’organisme public. Le trafic de cocaïne génère quant à lui 800 millions d’euros.

Le comptage des montants rapportés par la vente de drogue n’est pas chose nouvelle. Mais jusqu’ici, l’Insee s’était toujours refusé à considérer ces euros dans le calcul du PIB. En 2014, l’organisme déclarait :

On voit bien que les consommateurs en situation de dépendance ne sont plus vraiment en mesure d’exercer leur libre arbitre, et donc, on peut arguer que les transactions ne se font pas vraiment par accord mutuel.

De plus, Ronan Mahieu, chef du département des comptes nationaux, confie à l’Obs avoir “essayé de faire valoir la même position qu’en 2014”. Puis avoir cédé à la demande émise par Eurostat en 2013, sans être “totalement convaincu”.

L’Insee s’est donc rallié aux pratiques des autres pays européens, à l’instar de l’Espagne, de l’ltalie ou du Royaume-Uni, qui les ont adoptées dès 2014.

Cependant, le calcul du profit généré par le trafic de drogue est délicat, puisque comme l’exprime Emmanuel Auriol, chercheuse à l’Ecole d’économie de Toulouse, à l’AFP que “ce qui est illégal est par définition très difficile à évaluer.”

Par définition, personne ne déclare les trafics de drogue au fisc. Les estimations sont forcément plus fragiles. Le chiffrage est plus incertain. On va s’appuyer sur les études de l’OFDT (l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies) et de l’INHESJ (l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice) sur différents marchés, principalement le cannabis, l’héroïne et la cocaïne. On va intégrer dans nos calculs leurs données portant sur la consommation de stupéfiants par les ménages français, la production de drogues importée, la production résiduelle de cannabis en France et les marges dégagées par les trafiquants.