Toulouse : elle diffuse les insoutenables cris de sa voisine, victime de violences conjugales

Dans cette vidéo déchirante, on peut entendre les hurlements déchirant de cette femme coupés par des bruits sourds et des insultes prononcées par une voix masculine.

L’auteure de la vidéo a été réveillée dans la nuit, vers 4 heures du matin par des cris de femme venant de l’appartement en dessous. C’est un jeune couple qui y vit. La voisine est descendue avec sa sœur enceinte de 7 mois et une autre voisine pour tenter d’intervenir. L’homme a ouvert la porte et les a insultés en leur disant d’appeler la police.

Prévenue, la police passe et ne demande qu’une pièce d’identité avant de repartir explique Sofia. Les cris reprennent quelques minutes après le départ des forces de l’ordre. Sofia les rappelle mais la réponse de la police est inqualifiable. Ils refusent de repasser.

Les coups ont commencé vers 4 heures du matin (le samedi). Je suis allée tambouriner à 6h30 avec ma sœur et une voisine. L’agresseur nous a insultées. J’ai appelé la police, qui est arrivée une demi-heure plus tard, a fait un contrôle d’identité et est repartie. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas restés dans le couloir, car cinq minutes plus tard, les cris ont repris de plus belle.