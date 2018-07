Théorie de l’effondrement: Edouard Philippe se dit “obsédé” par la question

Le 2 juillet 2018, à l’occasion d’un Facebook Live en compagnie de Nicolas Hulot, le premier ministre Edouard Philippe s’est exprimé sur la théorie de l’effondrement, fondé sur le livre de Jared Diamond. Un questionnement inédit au sein du gouvernement français.

En s’appuyant sur l’œuvre de Jared Diamond, Edouard Philippe a fait part de son inquiétude quant aux questions de l’accès aux ressources, d’environnement et de “vivre-ensemble” des sociétés. Le premier ministre alarme sur le caractère “prégnant” de ces questions, et se dit “obsédé” par ce qui en découle:

Si on ne prend pas les bonnes décisions, c’est une société entière qui s’effondre littéralement, qui disparaît. Je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent le penser. Comment est-ce qu’on fait pour qu’une société humaine n’arrive pas au point où elle serait condamnée à s’effondrer ? C’est une question compliquée.