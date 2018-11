Terrorisme : 124 victimes reçoivent la « médaille de reconnaissance »

Pour la première fois, dimanche 4 novembre, un décret collectif a décernée à 124 personnes la « médaille de reconnaissance ». Toutes victimes de plusieurs attentats terroristes. Parmi elles, 22 la reçoivent à titre posthume, a annoncé la Chancellerie de la Légion d’honneur.

Quelles sont les règles d’attribution ?

La « médaille de reconnaissance » a été créée le 12 juillet 2016. Elle a été initiée dans l’émotion qui a suivi les attentats survenus à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, lors desquels 130 personnes ont trouvé la mort. Et de celui de Charlie Hebdo en janvier de la même année.

Cette distinction peut être décernée lors d’une promotion collective, comme la promotion du 4 novembre. Ou par un décret individuel, comme ce fut le cas pour sa première attribution, le 1er juin 2018, à une victime de l’attentat du Caire de 2009.

Quelle différence avec la Légion d’honneur ?

La médaille de reconnaissance porte une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches intercalées de feuilles d’olivier, et est suspendue à un ruban blanc. Or, elle a vocation à rendre hommage aux victimes.

Quant à la Légion d’honneur récompense les services rendus à la nation.

En outre, la médaille nationale de reconnaissance est obligatoirement demandée par la victime, ou, si elle est décédée, par sa famille. Pour recevoir cette distinction, il faut être reconnu comme victime du terrorisme. Dans ce cas c’est soit le parquet de Paris, soit le fonds de garantie aux victimes qui statue. Enfin, il faut figurer sur la liste partagée des victimes du terrorisme tenue par le ministère de la Justice. La médaille peut être décernée aussi bien à un mineur, qu’à un étranger.

Qui a été distingué ?

Ainsi, la promotion distinguée dimanche comprend 124 personnes. Toutes ont été impliquées dans 21 événements terroristes survenus en France ou à l’étranger depuis 2011 :

22 personnes sont décédées dans ces attentats et reçoivent la médaille à titre posthume,

102 ont été blessées physiquement ou psychologiquement,

14 sont étrangères,

7 sont mineures,

Et 6 appartiennent aux forces publiques ou privées de sécurité ou de défense.

Enfin, la plupart sont des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis (61 décorés) et du 14 juillet 2016 à Nice (36 décorés). Sont aussi décorées deux victimes d’Amedy Coulibaly, à Montrouge le 8 janvier 2015 et à l’Hyper Cacher de Vincennes le lendemain. Nicolas Hénin, enlevé à Raqqa en Syrie et retenu en otage pendant dix mois par Daech, est également distingué.