Suicide : La France présente toujours un des taux les plus élevés d’Europe

Ce mardi 5 février marque la 23e journée nationale pour la prévention du suicide. À l’occasion, le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’agence sanitaire Santé publique France a publié un nouvel état des lieux. Les résultats particulièrement alarmants : « 4,7 % des 18-75 ans [ont] déclaré avoir pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois, 7,2 % [ont] tenté de se suicider au cours de leur vie et 0,39 % au cours de l’année ».

Les femmes plus sujettes aux tentatives de suicide

Pour obtenir ces chiffres, le baromètre de Santé publique France a interrogé en 2017 plus de 25 000 personnes de 18 à 75 ans. Visiblement, les femmes sont plus sujettes aux pensées suicidaires. En effet, 9,9 % des femmes interrogées disent avoir tenté de se suicider, tandis que le chiffre est de 4,4 % pour les hommes. Si il y a proportionnellement plus de tentatives de suicide chez les femmes, il y a plus d’hommes que de femmes qui meurent après un suicide. Une donnée qui s’explique par le fait que les hommes utiliseraient des “moyens plus létaux (armes à feu, pendaison) entraînant davantage de décès que chez les femmes” relèvent les auteurs du BEH.

Dans le détail, la plus grande partie des adultes qui ont déjà tenté de se suicider l’ont fait entre 15 et 19 ans. Parmi les tentatives de suicide chez les femmes, 30% ont eu lieu à cet âge (19,5% chez les hommes).

Selon ce baromètre, les facteurs entraînant des pensées suicidaires sont « les situations financières difficiles, le fait d’être célibataire, divorcé ou veuf, l’inactivité professionnelle ainsi que les événements traumatisants ».

Le suicide a été la cause de 8.885 morts en France métropolitaine

Toutefois, les auteurs de l’étude reconnaissent une limite à leurs recherches :

L’enquête n’interroge pas la population des adolescents (moins de 18 ans), très concernée par ce problème de santé publique, notamment les jeunes filles de 15-19 ans pour lesquelles le taux d’hospitalisation pour tentative de suicide est le plus élevé

Selon l’Observatoire national du suicide (ONS), le suicide a été la cause de 8.885 morts en France métropolitaine en 2014 (6.661 hommes et 2.224 femmes). La France présente, parmi les pays européens, un des taux de suicide les plus élevés, derrière les pays de l’Est, la Finlande et la Belgique. Enfin, “avec plus d’un million de décès chaque année, le suicide est la 14e cause de mortalité dans le monde”, explique le Pr Pierre Thomas psychiatre, dans l’édito du Baromètre Santé.