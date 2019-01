Service national universel : 3.000 jeunes volontaires vont l’expérimenter dès juin prochain

Les caractéristiques du service national universel se dessinent de plus en plus. Une première phase sur la base du volontariat va être lancée dès le mois de mars. Au total 3.000 jeunes volontaires vont prochainement expérimenter la promesse de campagne d’Emmanuel Macron.

Promesse phare d’Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017, le Service national universel va enfin être lancé. En effet, 3.000 jeunes volontaires vont expérimenter dès juin prochain la formule 2019 du service militaire.

Un moment “de communion républicaine important”

Présentée en juin 2018, la célèbre promesse d’Emmanuel Macron va être lancée dans 13 départements pilotes. Au programme ? Chant de la Marseillaise, formation aux premiers secours, ateliers autour de valeurs républicaines, courses d’orientation, etc…

Selon le secrétaire d’Etat Gabriel Attal, une première phase sur la base du volontariat va être lancée au mois de mars. Quelque 200 jeunes volontaires, âgés de 16 ans, dans chacun des « 13 départements pilotes » seront appelés à effectuer une première phase. Une étape allant jusqu’à un mois obligatoire, puis une phase facultative d’une durée de trois à douze mois. Une façon de mieux dessiner les contours de ce tout nouveau Service national.

J’ai demandé aux préfets de cartographier la jeunesse de leur département pour que participent à la fois des jeunes scolarisés, des apprentis, des décrocheurs, des jeunes en situation de handicap

A précisé Gabriel Attal à nos confrères de l’AFP.

Salut au drapeau et chant de l’hymne national

Le secrétaire d’Etat a notamment donné quelques précisions sur le déroulement du service obligatoire. La journée commencera par « le salut au drapeau et le chant de l’hymne national ». Un moment “de communion républicaine important” selon Gabriel Attal. Les jeunes qui seront hébergés dans des internats ou bâtiments de l’armée, seront encadrés par des militaires et des éducateurs rémunérés. Vêtus d’uniformes, les volontaires seront formés à diverses tâches, par exemple aux premiers secours, aux réactions à avoir en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle. Ils recevront en plus des modules sur la protection de l’environnement ou les valeurs de la République. Cette fois-ci, pas question de rester enfermer dans une salle de classe. Les adolescents auront des activités « à l’extérieur » et auront l’occasion de participer à des débats et jeux de rôle. Enfin, un bilan de santé et des tests de français leur seront aussi proposés.

Toutefois, quelques incertitudes planent autour du calendrier de mise en place. Selon le rapport du général Daniel Ménaouine, qui a servi de base au projet, le service national sera effectif au plus tard en 2026.