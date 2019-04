Selon une étude, les propriétaires de chiens sont plus heureux que ceux de chats

Selon des chercheurs, les propriétaires de chiens seraient plus heureux que ceux qui possèdent un chat. Chiffres à l’appui !

Le centre de recherche NORC, de l’Université de Chicago aux Etats-Unis vient de publier une étude qui risque de faire grincer des dents les propriétaires de chats. Eh oui, selon les chercheurs, 36% des propriétaires de chiens se disent “très heureux”, contre 18% pour les maîtres de chats.

Prendre en compte la relation avec l’animal

Pour arriver à de tels résultats, le centre de recherche travail depuis maintenant plusieurs décennies ! Il a ainsi recueilli un grand nombre de données sur le mode de vie des Américains dans le cadre des General Social Surveys. Dans leurs recherches, les chercheurs ont abordé la question des animaux de compagnie. Et selon les récents résultats publiés dans le Washington Post, 36% des propriétaires de chiens se disent “très heureux.” Or, seuls 18% des interrogés partageant leur vie avec un chat partagent le même sentiment.

Dans le détail, s’ils sont 32% chez les sondés à avoir déclaré être heureux sans même posséder d’animaux de compagnie. Les propriétaires des deux animaux, chiens et chats, se disent “très heureux” à 28%.

Mais que les propriétaires de chat ne sortent pas les griffes ! Ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. En effet, ces résultats ne signifient pas qu’un chien rend plus heureux qu’un chat ! Premièrement, 93 et 83% des propriétaires de chiens et de chats considèrent respectivement leur animal comme un membre de leur famille.

D’autres facteurs peuvent influencer l’évaluation du bonheur chez les sondés. L’étude précise que les propriétaires de chiens sont ainsi plus nombreux à être mariés et propriétaires. Il faut également prendre en compte la relation avec l’animal. Par exemple, 76% des propriétaires de chiens chercheront à jouer avec leur animal contre 65% pour propriétaires de chats.

Le centre de recherche NORC rapporte aussi que les propriétaires sont 63% à chercher du réconfort auprès de leur chien. Tandis que ceux qui ont un chat sont 51%.

Que pensez-vous des résultats de leurs recherches ?