Seine-et-Marne : Une professeure transgenre victime d’insultes, la ministre Marlène Schiappa saisi la DILCRAH

Les faits remontent au 18 mai dernier. Un document interne Ă destination des parents d’élèves du collège de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) informe le processus de changement de genre d’un professeur. Or, le document est partagĂ© sur les rĂ©seaux sociaux par une personne inconnue. Depuis, la professeure de français et la principale de l’Ă©tablissement sont la cible de violentes insultes sur Twitter.

Il aimerait ĂŞtre appelĂ© “madame” et non plus “monsieur”

Alors que le professeur de français de ce collège de Seine-et-Marne a changĂ© de genre, la directrice de l’Ă©tablissement dĂ©cide d’informer les parents d’élèves.

Je suis intervenue aujourd’hui dans la classe de votre enfant pour l’informer qu’à partir de la semaine prochaine, son professeur (…), Monsieur B., sera habillĂ© en femme, a Ă©crit la principale dans un courrier datĂ© du jeudi 18 mai. Monsieur B. entame un processus de changement de genre pour devenir une femme. Il aimerait ĂŞtre appelĂ© “madame” et non plus “monsieur”.

Ecrit-elle avec l’accord de la professeure.

Toutefois, alors que dans ce document y figure les noms de la professeure de français et de la principale, le papier est publiĂ© sur les rĂ©seaux sociaux par une personne jusqu’Ă aujourd’hui non identifiĂ©e. L’affaire, alors censĂ©e ĂŞtre privĂ©e, devient publique. De nombreux tweets injurieux circulent et la principale, qui avait prĂ©venu le rectorat du document, reçoit mĂŞme des menaces au collège.

La ministre saisi la DILCRAH

En réaction, de nombreux messages de soutien sont apparus sur la plateforme. Appui de taille, secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes Marlène Schiappa, a saisi la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).

Vous êtes nombreux à m’avoir signalé cette affaire.

Avec la @DILCRAH nous avons fait les signalements nécessaires.

Les personnes trans méritent notre respect inconditionnel et ont strictement les mêmes droits que toute autre.

Merci de votre vigilance pour elles. https://t.co/BYtHyj4PCV — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 23, 2018

Ce mercredi, l’un des comptes qui partageait les informations sur la professeure transgenre Ă©tait temporairement inaccessible sur Twitter. Selon Franceinfo, l’AcadĂ©mie de CrĂ©teil n’a dĂ©plorĂ© aucun incident dans l’Ă©tablissement. Elle ajoute que des mesures ont Ă©tĂ© prises pour prĂ©venir d’éventuels dĂ©bordements.