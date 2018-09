RATP : Recrudescence des violences à l’encontre des voyageurs et des agents

Les incivilités dans les transports en commun connaissent une véritable flambée. D’après un rapport interne et rédigé en juillet, et révélé vendredi 21 septembre par France 2, la RATP a enregistré une forte augmentation des violences dans les transports en commun pour l’année 2017.

L’année 2017 n’a pas été bonne en ce qui concerne aussi bien les atteintes à l’encontre des conducteurs que des voyageurs.

Détaille ce rapport.

Sentiment d’insécurité

Dans le détail, les atteintes physiques envers les agents de la RAPT ont augmenté de 24% en 2017. Avec 1.230 atteintes physiques en 2017 ont principalement concernées les machinistes et les agents de contrôle. Par ailleurs, le ratio de ces atteintes sur agents par million de voyages affiche le niveau le plus élevé de ces six dernières années. Et, malgré un trafic en hausse. Or, les passagers ne sont pas mieux lotis. En effet, les violences aux voyageurs ont également connu une hausse de 20%. Ainsi, la RATP a décompté 6.470 faits de violence sur les voyageurs en 2017. Néanmoins, la régie des transports précise que ce chiffre reste « bien inférieur à celui de 2012 », quand 7.115 faits avaient été signalés.

Réagissant à ces révélations, la RATP s’est voulue rassurante. Elle a précisé à l’AFP que « l’année 2018 ne confirme pas cette tendance ».

A ce stade, nous constatons une stabilisation, voire même une légère baisse des atteintes à l’encontre des conducteurs de bus.

50.000 caméras de sécurité

Ainsi, dans ce contexte d’insécurité, la RATP rappelle avoir mis en place un dispositif comprenant un maillage d’un millier d’agents de sécurité. Celui-ci est complété par près de 50.000 caméras de vidéoprotection (35.000 embarquées et 15.000 fixes). Ce qui représente un budget de fonctionnement moyen de 100 millions d’euros par an. L’entreprise a aussi indiqué que « l’embauche de 100 agents supplémentaires est en cours ».

La RATP forme ses conducteurs de bus à la prévention et à la gestion des conflits en formation initiale et tout au long de leur carrière. Et de nombreux conducteurs et encadrants RATP interviennent lors d’actions de prévention auprès des établissements scolaires des villes qu’elle dessert.

Ajoute la régie des transports.