Prévoir de ranger avant de Partir….

Depuis ma découverte du Livre de Margareta Magnusson sur l’art de désencombrer non pas par étapes comme nous avons finalement l’habitude de le lire dans les magazines, mais de l’art de désencombrer pour laisser le meilleur de soi-même à ses enfants le jour où nous n’y serons plus.

Je suis complètement bouleversée par la réalité que vivent beaucoup de personnes qui ont été ou qui sont confronté à cette situation, à ce schéma où l’histoire se répète. Il y a une sorte de rite transgénérationnel. Il y a beaucoup à apprendre de cela.

Quoi de plus noble, de bienveillant et de plus légitime que de ne pas vouloir laisser ses enfants livrés à la triste tâche de devoir prendre des décisions douloureuses, gênantes, illégitimes sur tant de choses qui ne leur appartiennent pas. De cette façon, ne sommes nous pas confrontés à l’intimité de nos parents sans le vouloir lorsqu’il faut vider leurs armoires, tiroirs, cachettes secrètes, courriers,… une intimité parfois qui nous révèle un autre visage.

Alors que j’aide les personnes a trouver la force et l’énergie de désencombrer chez eux, je réalise qu’un grand nombre d’entre eux, ont une histoire à me raconter à ce propos.

L’histoire de leurs parents décédés, l’histoire d’un deuil qui ne peut totalement se faire puisque les meubles, les objets de décoration, les vêtements, les albums photos,… remémorent les bonheurs ou malheurs vécus à une époque.

Alors comment prendre la décision de s’en séparer alors que leurs propres parents ne l’ont pas fait? Comment faire le deuil de ceux-ci en revivant une séparation, un adieu supplémentaire au travers de ces objets qui ont jalonnés leur jeunesse.

Bien souvent lorsque un tel événement arrive, il faut trouver du temps, de l’énergie, de l’argent, de la solidarité, de l’écoute, du soutien, pour vider une Maison, vider une VIE qui n’est pas la sienne. Beaucoup, ont récupéré divers objets soit pas manque de temps de choisir quoi en faire, soit par “facilité”, soit pas envie.

En écrivant ceci, je sais que j’aborde un sujet tabou, “touchy”, sensible et je réfléchis plus que jamais au sens que l’on peut donner à désencombrer, trier, ranger sa vie. Pourquoi est-il si difficile de le faire? de quoi avons nous le plus peur?

En suède, ils appellent cela le “Dodstadning”, mais qu’est ce que cela veut il bien dire? Si on le traduit tel quel cela signifie “le nettoyage pré-mortem”. Dit comme cela, c’est terrifiant! Mais en y regardant de plus près et lorsqu’on lit le livre de M. Fergusson, on comprend l’intention profonde de vouloir ranger Sa vie, Ses choix, Son intimité,…de son vivant, tant qu’il est encore possible de le faire.

L’Amour qui émane de cette intention est magnifique. L’Amour et le Respect vis-à-vis de ses enfants, de sa Vie, de son vécu, du besoin de dire adieu à certaines choses, de leur permettre d’avoir une seconde vie, du don de ce qui vous est cher,…Mais surtout de considérer à quel point cette tâche n’incombe pas à ses enfants.

Je me souviens de ma grand-mère qui avait pris le temps de faire le tour de tous ce qu’elle avait et qui avait choisis de donner certains objets d’une valeur souvent sentimentale à ses petits-enfants. Un soir de Noel, elle m’a offert une bague pour laquelle elle connaissait mon attachement. Ce fut un moment terriblement émouvant et incroyablement courageux de sa part m’en faire don, de pouvoir la remercier, l’embrasser. Elle nous a fait ce cadeau avant que le maladie d’Alzeihmer la plonge dans l’oubli de tout ce qu’elle avait.

Je souhaite à travers ce texte, vous dire que nous avons le choix de prendre les devants ou de laisser cette tâche à qui de droit. L’essentiel est de prendre des décisions avec lesquelles nous sommes au clair. Et de se faire aider si nécessaire.