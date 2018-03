Polémique sur un cognac de luxe vendu 20 € à Lidl

Après le Nutella, le cognac ? Si les bouteilles de cognac de luxe vendues à petit prix par Lidl n’ont pas encore provoqué d’émeutes dans les magasins, la grogne des viticulteurs est elle au rendez-vous. Ce serait un “danger pour les marchés régionaux”.

19,99 € au lieu de 100 € pour un cognac XO

Si vous êtes allés chez Lidl depuis mercredi, vous avez peut-être fait une très bonne affaire sans même vous en rendre compte. L’enseigne low-cost a lancé des ventes dans sa catégorie “produits de prestige” qui se révèlent particulièrement intéressantes. Ce cognac XO (extra-old) de la marque Bredon, qui appartient au groupe français Terroirs Distillers est en effet vendu à 19,99 €. Or, ce type de produit selon les viticulteurs, aurait plutôt tendance à se vendre autour de 100 € voir même le double pour certaines marques.

On est plutôt choqués de la démarche. On est dans une situation qui n’est pas viable du tout pour les viticulteurs et renvoie une image du produit qui n’est pas bonne pour notre appellation, et qui peut venir casser les marchés régionaux

explique Alexandre Imbert, directeur de l’Union générale des viticulteurs pour l’AOC Cognac (UGVC) interrogé par l’AFP.

Du côté de Lidl, on explique avoir acheté un stock de ce produit il y a environ un an, quand le prix était plus bas. Une explication qui ne passe pas auprès des spécialistes. Selon Alexandre Imbert, il est probable que “des viticulteurs pris à la gorge financièrement ont bradé leurs vieux stocks pour faire rentrer de la trésorerie”.