Pédophilie dans l’Eglise : Des victimes de prêtres reçues au Vatican

C’est ce jeudi 21 février que s’est ouvert, au Vatican, le sommet mondial sur « la protection des mineurs dans l’Église ». Un sommet de 4 jours qui réunira de hauts responsables de l’Eglise catholique. Leur mission ? Trouver des solutions afin de régler la crise de la pédophilie dans l’Eglise.

Mais avant de lancer les débats, les membres de ce comité inédit ont tenu à rencontrer des victimes de prêtres pédophiles. En effet, le Vatican a annoncé, via communiqué, qu’un groupe de victimes d’abus sexuels commis par des membres de l’Eglise, a été reçu au Vatican, ce mercredi 20 février.

Selon nos confrères de 20 minutes, ledit communiqué précise :

Douze personnes, des hommes et des femmes, provenant de diverses parties du monde et appartenant à diverses organisations, étaient présentes à la rencontre qui a duré un peu plus de deux heures.