Paris : Des sapeurs-pompiers visés par trois enquêtes de violences sexuelles

Ce samedi 28 juillet, Le Monde a relaté l’histoire d’une jeune recrue des sapeurs-pompiers, Alizée. A 20 ans son rêve d’intégrer les pompiers de Paris a viré au cauchemar, entre brimades sexistes et agressions. Par ailleurs, la prestigieuse brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est visée par trois enquêtes différentes pour des faits de harcèlement et d’agression sexuelle.

Le calvaire d’Alizée

Ainsi, en juin 2016, Alizée est admise au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Cette unité de l’armée de terre compte pas moins de 8 500 membres. Or, seulement 3 % sont des femmes. Pourtant très rapidement, la jeune recrue essuie des remarques sexistes. Elle subit des humiliations, puis des gestes déplacés. Lorsqu’elle s’en émeut auprès de sa hiérarchie, on la traite de « menteuse » et de « fouteuse de merde », selon son témoignage. Avant qu’une expertise psychiatrique demandée par ses supérieurs ne la déclare « inapte à exercer dans tout milieu militaire ». Toutefois, le pire reste à venir. En effet, un soir, alors qu’elle appelle un collègue au secours après s’être blessée sous la douche, elle affirme avoir été agressée sexuellement. Elle décrit au quotidien cette « main sous le soutien-gorge » puis « ces doigts qui la pénètrent ».

Enfin, à l’automne 2017, après une tentative de suicide, elle dépose plainte. Selon les informations du Monde, une enquête préliminaire pour viol a été ouverte au parquet de Créteil. Frank Berton, l’avocat de la jeune fille, n’exclut pas de déposer une plainte avec constitution de partie civile, pour viol, harcèlement sexuel et moral. Cette procédure permettrait qu’un juge d’instruction soit désigné.

Deux autres plaintes à la caserne de Boulogne-Billancourt

Cette enquête intervient alors que le parquet de Paris est saisi de deux autres dossiers concernant la BSPP. Ainsi, deux femmes de la caserne de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, ont porté plainte en mars dernier. L’une accuse notamment, son caporal-chef d’avoir eu des gestes déplacés à son égard, et d’avoir simulé un rapport sexuel fin 2016. Une enquête pour agression sexuelle et harcèlement sexuel est en cours. Dans le second cas, un caporal et un première classe sont mis en cause pour des faits de harcèlement et d’agressions sexuelles commis début 2018.

Dans son enquête Le Monde dresse une liste des comportements sexistes et humiliants auxquels se livrent certains membres de l’institution Pompiers de Paris. Alors qu’ils apparaissent nombreux, rares sont affaires qui sont révélées au grand jour.

Ces affaires sont indéfendables.

A réagi auprès du Monde le général Jean-Claude Gallet, qui a pris le commandement de la brigade en septembre 2017.