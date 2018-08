Paris : Dès novembre, les téléphones pourront servir de Pass Navigo

L’arrivée de la version dématérialisée du Pass Navigo est prévue pour très bientôt, comme le révèle Le Figaro. À partir de novembre prochain, les usagers du métro parisien pourront en effet utiliser leur téléphone comme titre de transport. Présente au salon Vivatech, la RATP a donné de plus amples détails sur ce projet annoncé en 2017.

Un Pass qui fonctionne même si le téléphone est éteint

La question que pose cette version dématérialisée est la suivante : comment accéder au métro lorsque l’on fait face à une panne de batterie ? La réponse est simple puisque le service ne nécessitera pas que le smartphone soit allumé pour fonctionner. L’abonnement sera en effet stocké dans la carte SIM du téléphone, ce qui permettra de l’utiliser même lorsqu’il est éteint.

Pour bénéficier de cette nouvelle formule, plusieurs conditions sont à respecter. Il sera tout d’abord nécessaire d’être en possession d’un Pass Navigo puisque les tickets de métro RATP et autres billets SNCF disparaîtront prochainement. Île-de-France Mobilités souhaite en effet les supprimer d’ici 2019. L’autre condition capitale est le fait qu’il faudra être muni d’un smartphone Android compatible NFC. Enfin, l’application Vianavigo devra être installée sur le smartphone en question. Elle permettra d’ailleurs également de renouveler son abonnement.

Les détenteurs d’iPhone devront de leur côté encore patienter puisque les téléphones Apple ne bénéficient pas encore de la technologie NFC. C’est la start-up Wizway qui se trouve à l’origine de cette innovation. Cette dernière a d’ailleurs été créée par la RATP et la SNCF, en partenariat avec Orange et Gemalto. Les employés de la RATP et la SNCF auront la chance de tester cette version dématérialisée à partir du mois de septembre. Pour les usagers, il faudra attendre le mois de novembre.

Cette innovation concernant les transports en commun parisiens n’est pas la première évoquée cette année. En janvier dernier, Anne Hidalgo avait en effet évoqué la création d’un Pass Navigo gratuit pour les seniors. Peu de temps après, la maire de Paris avait souhaité qu’une étude sur “la gratuité des transports en commun” soit réalisée.