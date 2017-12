Les nombreux jours fériés et les ponts possibles en 2018

L’année 2018 va réserver de belles surprises aux Français sur le plan du calendrier et de l’agencement des jours fériés. Cette nouvelle année s’annonce particulièrement propice en opportunités de week-ends prolongés et de ponts.

A quelques heures de la nouvelle année, l’étude détaillée du calendrier pour 2018 va faire de nombreux heureux à travers l’Hexagone. Les Français vont en effet pouvoir profiter de trois week-ends de trois jours en 2018. Six ponts sont également possibles pour cette nouvelle année.

Le lundi au soleil

Trois week-ends prolongés sont officiellement prévus cette année à travers l’Hexagone. Le 1er janvier 2018 tombe en effet un lundi. Deux autres jours habituellement fériés comme le lundi de Pâques (02 avril) et le lundi de Pentecôte (21 mai) viennent s’ajouter à la liste des belles opportunités pour l’an prochain.

La farandole de ponts et de jours fériés en 2018

En plus de ces week-ends prolongés, six ponts seront également possibles l’an prochain. Le 01er mai et le 08 mai (la fête du Travail et l’armistice de 1945) tombent effectivement un mardi. D’autres opportunités en fin de semaine seront également possibles avec des ponts les jeudi, vendredi, samedi et dimanche. L’Ascension sera en effet célébrée le jeudi 10 mai. La Toussaint tombe le jeudi 01er novembre.

Les fêtes de fin d’année idéalement placées

Noël, le 25 décembre, va être célébré un mardi. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, se déroulera un lundi. Ces perspectives positives pour les fêtes de fin d’année en 2018 promettent de belles opportunités de week-ends prolongés pour les français ne disposant pas de vacances en cette période de l’année.

Les jours fériés qui tombent mal

Deux jours fériés vont malheureusement se dérouler lors d’un week-end, ne permettant pas de bénéficier de journées de repos supplémentaires. La Fête nationale sera ainsi célébrée le samedi 14 juillet 2018. Le 11 novembre, commémorant l’armistice de 1918, tombe un dimanche.

De manière globale, l’année 2018 réserve donc de belles surprises aux Français concernant le calendrier des jours fériés et des ponts. En vous souhaitant, chers lecteurs, de très bonnes fêtes de fin d’année et une très belle et heureuse année 2018 ! Meilleurs vœux !