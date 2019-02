Nocibé : Le directeur marketing dérape et insulte violemment Yassine Belattar

Bad buzz pour la marque Nocibé. La célèbre chaîne de magasins de cosmétiques est dans la tourmente après un dérapage de son directeur marketing, Alain Bizeul, sur les réseaux sociaux. Ce dernier s’en est violemment pris à l’humoriste Yassine Belattar, qu’il a insulté sur Twitter.

Le 19 février dernier, Yassine Belattar annonçait vouloir quitter LCI. Une décision qui faisait suite aux propos tenus pas Eric Zemmour à l’antenne. Des propos que le journaliste avait jugés “indignes”. Six jours plus tard, Alain Bizeul réagissait à la nouvelle, et ce de manière très virulente.

Ainsi, il indiquait sur Twitter :

Bon débarras pourriture d’islamiste.

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir les internautes. L’un d’entre eux a ainsi interpellé Alain Bizeul. Ce à quoi ce dernier a répondu :

Va te faire e******, sale p***** d’islamiste de merde… Tu dois avoir l’habitude avec ta famille de dégénérés.

Des messages qui ont été supprimés depuis… mais immortalisés sur la toile. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la polémique enfle depuis quelques heures.

Gros craquage du directeur marketing de Nocibé, Alain BIZEUL

Suivi d'un changement de "@" @ALAINBIZEUL ➡️ @ALAIN_BESTOF

Tweet supprimé ⤵️ pic.twitter.com/J4vrHhvtt2 — Fallait Pas Supprimer 📸 (@FallaitPasSuppr) February 25, 2019

En effet, nombreux sont les internautes qui n’ont pas hésité à interpeller la marque Nocibé sur Twitter afin que leur directeur marketing soit licencié.

Alain Bizeul a pris des positions à titre privé sur Twitter.

Nous ne cautionnons aucunement ces propos en totale contradiction avec nos valeurs et ils n’engagent en rien Nocibé. — NOCIBE France (@Nocibe) February 28, 2019

Total soutien à @BelattarYassine ✊🏽 Alain Bizeul le directeur marketing de @Nocibe doit etre licencié, nous ne pouvons plus accepter cette islamophobie devenue trop banale dans notre société. Voilà le numéro du siège de nocibé dites leur ce que vous en pensez

03 20 71 49 49 pic.twitter.com/JCHDS1vIM5 — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) February 28, 2019

Yassine Belattar appelle au boycott de Nocibé

Yassine Belattar a lui aussi réagi à ces propos. Il a ainsi appelé au boycott de la marque Nocibé tant que des mesures contre Alain Bizeul ne seraient pas prises. Un appel qui a été repris par de nombreux internautes.

Boycott @Nocibe tant qu’il sera chez vous…

Signé: Une pourriture musulmane https://t.co/OP500s8epS — Yassine Belattar (@BelattarYassine) February 28, 2019

Le chef marketing de @Nocibe [ @Alainbizeul ] a posté des tweets racistes islamophobes et injurieux. #Nocibe condamne ses propos, mais c’est PAS SUFFISANT. Tant que l’enseigne ne le vire pas, je vous appelle à les #boycotter massivement. #Sephora est meilleur pic.twitter.com/wdSXIz1BIx — Nacéra (@NasNacera) February 28, 2019

Alain Bizeul se présente officiellement comme chef marketing chez vous @Nocibe alors que vous cautionniez ou pas ses propos vous engagent, vous sortiriez grandi en prenant les mesures qui s'impose en attendant de voir vos "valeurs" le boycott est logique. https://t.co/lRI1fIeKzw — Manu 🌍 (@____Manu) February 28, 2019

Coucou @Nocibe Vous pouvez mettre à pied puis licencier Alain Bizeul, svp ?

Naturellement, vous pouvez préférer le #boycottnocibe, hein.@BelattarYassine https://t.co/hw9Cpc7mcf — Basile (@bonbouaz) February 28, 2019

Face à la polémique, Alain Bizeul a supprimé son compte Twitter. Quant à la marque Nocibé, elle s’est exprimée sur Twitter, où elle a condamnée les propos de son directeur marketing.

Une réponse qui est loin de satisfaire les internautes… Autant dire que la polémique fait rage sur les réseaux sociaux.