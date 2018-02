Nice : C’est quoi ce mystérieux trou au milieu de la plage ?

C’est un énorme trou. Deux mètres de profondeur pour quatre mètres de diamètre. Il est apparu sans crier gare sur la plage du Lido face au Palais de la Méditerranée à Nice depuis jeudi. Geyser ? Aliens ? Météorites ? Les habitants y vont chacun de leur hypothèse. Pourtant l’explication est avant tout scientifique.

Un fontis, le sol qui s’effondre

Non il ne s’agit pas d’une version française du parc de Yellowstone aux Etats-Unis. Nice n’est pas non plus au cœur d’une pluie de météorites.

Mais une fois que l’on a écarté les options les plus étranges, il reste les plausibles. Pour certains habitants comme Françoise, il s’agit probablement “d’un glissement de terrain ou à une canalisation cassée en dessous”. Les travaux du tramway sont aussi suspectés.

Mais le maire de la ville, Christian Estrosi, botte en touche sur son compte Twitter.

Pas d'inquiétude, c'est un phénomène naturel qui arrive 4 fois par an et pour les journalistes, non, le tramway n'a pas fait un détour 😉 pic.twitter.com/GZvY9okRxi — Christian Estrosi (@cestrosi) February 1, 2018

De quoi s’agit-il alors ? C’est un fontis. “Un effondrement du sol en surface, causé par la déliquescence progressive des terrains porteurs” explique la ville de Nice citée par 20 Minutes. Un périmètre de sécurité a été installée pour éviter que les passants ne s’approchent trop. Des travaux de comblement sont aussi en cours.