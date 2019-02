Nantes : Un bracelet connecté pour venir en aide aux femmes victimes de violences

Diariata N’Diaye est la fondatrice de l’association Résonantes. Très engagée dans la lutte contre les violences faites aux Femmes depuis 10 ans, elle crée en avril 2018 un bracelet connecté. L’objet a pour but de venir en aide aux femmes victimes de violence. Un bracelet qui permet de donner l’alerte et d’enregistrer l’environnement sonore comme l’expliquent nos confrères de 20 Minutes.

Si à première vue ce bracelet ressemble à ceux que l’on porte pour compter ses pas ou regarder l’heure, ne vous fiez pas aux apparences. En effet, le bracelet vient en aide aux femmes victimes de violence. Lorsque l’utilisatrice est munie, elle peut donc déclencher une alerte en temps réel en cas d’agression. Relié à l’application App-Elles sur smartphone, le bracelet prévient en toute discrétion trois contacts définis au préalable.

Atterrissage réussi ! 🛬👍😍

Ca y est tout le monde est bien arrivé … Le temps de s'occuper de tous ces cartons et on revient vers vous pour les premiers envois aux contributeur-trice-s de la campagne.#LesBraceletsSontLà #SuperFiers #Next pic.twitter.com/CZgEydKwio

— App-Elles ® (@app_elles) August 24, 2018