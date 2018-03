Dans ce micro-trottoir hallucinant de 1975, la plupart des hommes reconnaissent qu’il battent leur femme

C’est pendant l’émission “Aujourd’hui Madame” diffusée sur Antenne 2 le 5 octobre 1975 que ce sujet très sensible a été abordé par une journaliste dans la rue. Plusieurs hommes ont ainsi été interrogés sur ce qu’ils pensaient du fait de battre leur femme. Et, de façon surprenante, les réponses à l’époque étaient extrêmement… décomplexées !

Les réponses apportées par les hommes interrogés au hasard sont très surprenantes. En effet, à la question “avez-vous déjà battu votre femme ?” certains osent affirmer, en regarder la journaliste dans les yeux : “Si je veux taper ma femme, je suis sûr qu’elle fera mieux l’amour” ou encore “Quand le dialogue n’est pas possible, à certaines femmes, il faut leur faire rentrer à coups de poing“.

Ce qui choque avant toute chose, c’est la tolérance à l’égard de ces propos au début des années 1975. Ces images donnent en effet l’impression d’un impunité généralisée et d’une vision collective acceptée de la femme comme un véritable objet. C’est d’ailleurs ce que confirme l’historienne spécialiste du droit des femmes Lydie Bodiou.

Ces images, elles disent la possession, l’objet et la domination masculine autorisée. C’est non seulement autorisé mais également revendiqué. C’est l’instinct du propriétaire. Il y a à la fois l’appropriation, l’animalité et la domestication. Avec les coups, la femme va comprendre comme si avec les mots elle n’y arriverait pas.