Mariage pour Tous : Près de 40 000 mariages entres couples de même sexe en l’espace de quatre ans

21 000 couples d’hommes et 19 000 couples de femmes ont choisi de se marier, révèle l’Insee. Quelques 40 000 mariages ont eu lieu entre la promulgation de la loi Taubira sur le mariage pour Tous en mai 2013 et fin 2017.

40 000 mariages célébrés en 4 ans

L’Insee rappelle par ailleurs que si le nombre total de mariages a augmenté (+ 0,5%) de 2016 à 2017, cela reste « historiquement faible » et que la dernière fois ou le mariage avait atteint son taux le plus bas était en 1946. Selon l’institut de sondage, il y’a une explication “par un changement des comportements, les couples se marient moins souvent qu’avant”, mais aussi “par la baisse, depuis une dizaine d’années, du nombre d’habitants de 20 à 59 ans, âges de 94% des mariés”.

L’écart d’âge est également plus élevé que ce soit dans les couples homosexuels ou hétérosexuels (6,1 ans contre 4,3 ans). L’insee dévoile également que les couples de sexe différent, l’homme est plus âgé que son épouse dans deux tiers des cas, et la femme plus âgée dans un quart des mariages, relève l’Insee. En moyenne, les femmes se marient à 36 ans et les hommes à 38 ans.

En France, en 2017, 234 000 mariages ont été célébrés, soit 1 000 de plus qu’en 2016. 227 000 ont uni des personnes de sexe différent et 7 000 des personnes de même sexe. Le nombre des mariages reste à un niveau historiquement bas.

Rappelons également que le taux de naissance n’a jamais été aussi bas en France. En effet il y a eu 758.000 naissances en 2018 12.000 de moins qu’en 2017 et 614.000 décès(8.000 de plus), soit un solde naturel de 144.000 personnes qui n’a jamais été aussi bas depuis la Seconde Guerre Mondiale.