Ligue du LOL : Deux journalistes des Inrocks licenciés

L’affaire avait fait grand bruit. Début février, Libération dévoilait l’existence d’un groupe Facebook baptisé la Ligue du LOL. Une ligue dont les membres ont harcelé pendant de nombreuses années, sur Twitter, de nombreuses personnes, et en particulier des femmes. Parmi les membres de cette ligue, des blogueurs mais aussi des journalistes qui occupent désormais des postes à hautes responsabilités dans la presse. Ainsi, de nombreux noms circulent, comme ceux de Vincent Glad, Alexandre Hervaud, mais aussi David Doucet.

Rédacteur en chef pour les Inrocks, David Doucet n’avait pas tardé à présenter ses excuses sur Twitter. Ainsi, il reconnaissait être l’auteur de deux canulars téléphoniques.

Et d’ajouter :

Je ne devinais pas l’ampleur et les traumas subis (…) J’étais lâche et trop heureux de compter parmi cette bande que la twittosphère d’alors admirait alors, pour intervenir (…) Je mesure aujourd’hui la dégueulasserie de ces actes et je n’ai pas d’excuses pour cela.