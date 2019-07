Le violentomètre permet de comprendre si votre relation devient toxique

Trois couleurs (vert, orange et rouge) pour trois situations différentes. Le violentomètre a été conçu pour sensibiliser les jeunes aux violences conjugales au sein du couple.

Les violences conjugales sont en constante hausse en France. Malheureusement, une femme est tuée par son compagnon ou son ex-compagnon tous les deux jours. Pour contrer ce mal, le gouvernement a décidé de mettre en place un compte twitter @arretonsles, pour alerter sur les violences sexuelles et sexistes au sein du couple. Ce « Violentomètre » s’adresse principalement aux jeunes qui débutent une relation amoureuse. Souvent, ces premières relations peuvent faire accepter des comportements inacceptables de la part de son/sa compagnon.

Allant d’une échelle de 1 à 24 (24 étant la pire situation), le violentomètre peut être une bonne jauge.

Explique dans un tweet le porte-parole du ministère de la justice Youssef Badr.

Trois couleurs pour trois grades : si vous vous situez dans le vert, « profitez », votre relation est saine. Dans l’orange, « vigilance, dites stop ! », vous subissez des violences. Dans le rouge, « protégez-vous, demandez de l’aide », vous êtes en danger.

Hélène Bidard s’est félicitée sur twitter du succès du violentomètre. Espérons que les consciences réagissent sur ces violences faites à l’égard des femmes.

Le succès du #violentomètre est une grande fierté. Services sociaux, hôpitaux, associations, et maintenant @justice_gouv, on se l'arrache depuis son édition en novembre, par la Ville de @Paris, @seinesaintdenis et @enavanttoute! Une nouvelle version est en préparation. https://t.co/w8Iy9hrJIk

— Hélène Bidard (@Helenebidard) June 26, 2019