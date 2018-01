Latifa Ibn Ziaten, mère de la première victime de Mohamed Merah, candidate pour le prix Nobel de la Paix

Depuis l’assassinat de son fils militaire par Mohamed Merah, le 11 mars 2012, Latifa Ibn Ziaten mène un combat sans relâche contre la radicalisation islamiste en se rendant dans les écoles et les prisons. Dans son discours, elle met en garde contre l’obscurantisme et le fanatisme religieux.

Ainsi, la Franco-Marocaine de 57 ans, devenue le symbole de la lutte contre la radicalisation a confirmé sur son compte Twitter, mercredi 17 janvier, qu’elle se portait candidate au prix Nobel de la Paix 2018.

En outre, sa candidature est portée par l’association lyonnaise L’Hospitalité d’Abraham, présidée par le père Christian Delorme, un religieux engagé depuis des années dans le dialogue interreligieux.

Latifa Ibn Ziaten incarne paisiblement et fraternellement un des nouveaux visages de l’Europe, l’Europe plurielle, multi ethnique et pluri-religieuse. Elle témoigne que l’on peut être complètement la citoyenne d’un pays européen. Et complètement la fille de son peuple d’origine. Etre attachée autant à la laïcité de la République française et aux institutions démocratiques européennes qu’à sa foi musulmane.