Japon : Chiyo Miyako, la doyenne de l’humanité est morte à 117 ans

Le Guinness World Records a annoncé que Chiyo Miyako, la doyenne de l’humanité, est décédée dimanche 22 juillet dernier. Elle était âgée de 117 ans et 81 jours.

Chiyo Miyako from Japan has sadly passed away just as evidence of her applications for the titles of oldest person living and oldest person living (female) were approved. https://t.co/C2Al9jQwXK pic.twitter.com/v6rkbdgYZg

