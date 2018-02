Inde : Il manque 63 millions de filles

L’inde compte 1.3 milliard d’habitants, et se retrouve face à un gros problème. Un rapport concernant la situation économique du pays sur 2017 et 2018 pointe du doigt un sérieux déséquilibre entre les hommes et les femmes. En effet, il manque 63 millions de femmes. Et oui, il y a beaucoup plus d’hommes que de femmes…

Un véritable problème de société

Il faut savoir qu’en Inde, il est théoriquement interdit de connaître le sexe d’un enfant qui va naître. Malheureusement, bien souvent, lors de l’échographie, le sexe du bébé est annoncé. Ce qui entraîne de trop nombreux avortements illégaux. Car les familles veulent avoir des garçons… Et souvent, lorsque la famille a eu un garçon, elle arrête d’avoir des enfants.

L’étude montre très clairement que les parents préfèrent avoir un garçon. On parle de 21 millions de filles non désirées ! Non seulement les petites filles sont moins « aimées » que les garçons, mais en plus elles bénéficient de moins de soins en matière de santé. Sans compter qu’elles sont moins bien nourries et ne bénéficient pas du même système éducatif. Tout cela nuit fortement à leur espérance de vie. D’ailleurs, les filles sont traditionnellement considérées comme un poids financier. En effet, les parents doivent s’acquitter d’une dot importante lors du mariage.

Une terrible souffrance

Il y a donc un véritable problème, et la population féminine souffre terriblement en Inde. Les hommes sont préférés aux femmes, c’est une réalité culturelle. Mais il faut des femmes pour les hommes ! Et donc, c’est un terrible cercle vicieux.

Le rapport affirme qu’il faudrait que les pratiques sociétales soient modifiées sur le long terme, afin de mettre un terme aux mauvais traitements infligés aux filles. Les violences et les viols sont extrêmement nombreux dans le pays, et de plus en plus décriés dans les médias. Il est temps que ça cesse, et que l’équilibre soit retrouvé. Un problème majeur et effrayant…