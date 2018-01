H&M fait polémique avec son sweat “single le plus cool de la jungle” porté par un enfant noir

La marque H&M n’a visiblement pas réfléchi aux conséquences de la publication de cette simple photo. En effet, la marque a souhaité promouvoir l’un de ses vêtements pour enfant. Il s’agit d’un sweat-shirt de couleur verte, portant l’inscription « Single plus cool de la jungle ». Toutefois, le vêtement est porté par un enfant qui a la peau noir. Il n’en fallait pas plus pour que la polémique s’envole !

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?

I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L

— Stephanie Yeboah (@NerdAboutTown) 7 janvier 2018