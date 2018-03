Le hand spinner classé comme jouet dangereux par l’Union Européenne

Tous les enfants en voulaient un. Véritable sensation des cours de récré en 2017, le hand spinner présentait pourtant des dangers non négligeables selon l’Union Européenne.

Des modèles stoppés aux frontières

Un simple jouet innocent le hand spinner ? Ce n’est pas tout à fait l’opinion de l’Union Européenne qui a classé certains modèles dans la catégorie des jouets dangereux. La Commission Européenne a publié ce lundi 12 mars son rapport sur le système d’alerte rapide pour les produits dangereux. Et surprise, surprise, le hand spinner y est présent.

Sur l’année 2017, la catégorie de produits qui a fait l’objet de plus d’alertes est les jouets (29%) devant les véhicules à moteur (20%) et les vêtements/textile (12%). Dans la première catégorie, les hand spinners seraient ceux qui sont les plus dangereux.

Des inquiétudes ont été soulevées en raison d’accidents impliquant de jeunes enfants ayant avalé des parties cassées de ces jouets ou des piles-bouton

indique ainsi le rapport de la Commission. Certains cas auraient même nécessité une hospitalisation urgence. Rassurez-vous toutefois des mesures rapides ont été prises ayant permis de stopper ces modèles “à des frontières ou à des ports” pour les détruire. Aucun risque pour votre enfant donc à priori.