Grande distribution : Michel-Edouard Leclerc part en guerre contre le plastique

En 1996, E.Leclerc fut la première enseigne de la grande distribution en France à avoir supprimé volontairement la distribution de sacs en plastique dans ses supermarchés. Près de vingt ans plus tard, Michel-Edouard Leclerc repart en croisade contre le plastique et les objets à usage unique. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, samedi 11 août, le PDG de l’enseigne de grande distribution a révélé son ambitieux plan de réduction de l’utilisation des plastiques.

Alors que le gouvernement va instaurer un système de bonus-malus pour inciter au recyclage, Michel-Édouard Leclerc entend limiter la vente d’objets à usage unique dès l’année prochaine.

A-t-il regretté ajoutant :

Ainsi, les 650 directeurs des centres Leclerc vont ainsi être mobilisés sur la réduction de l’utilisation des plastiques. Et particulièrement ceux qui ne sont pas recyclables.

Dès la rentrée, nous allons passer commande de produits de substitution. Et écouler très vite nos stocks pour ne plus en proposer à la vente dès la fin du premier trimestre 2019.

A détaillé le distributeur. Ainsi, à l’occasion de l’Assemblée générale de rentrée, le PDG va lancer son plan draconien de réduction de l’utilisation des plastiques non recyclables. Pour ce faire, les plastiques seront ainsi remplacés par des matériaux plus « durables », tel que le carton ou le bambou.

Selon Michel-Édouard Leclerc, l’enjeu économique est colossal. Il vise notamment les emballages autour des palettes, les produits frais ou encore les articles de jardinage ou de bricolage :

Je compte un an et demi au maximum pour mener les discussions et mettre en place des lignes de production pour nos marques propres.