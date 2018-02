France : 25% des jeunes veulent investir dans le Bitcoin

Les français n’échappent pas à l’engouement qui gravite autour des crypto-monnaies. Un sondage vient d’ailleurs de démontrer que 25% des jeunes âgés entre 18 et 24 ans seraient prêts à investir d’ici la fin de l’année 2018.

L’engouement autour des crypto-monnaies est international. Et il inquiète pas mal de monde ! Ce n’est pas un hasard si les Gouvernements cherchent à les réglementer. Or, le sondage Odoxa-Linxea, réalisé pour les Echos prouve que nombreux sont ceux à envisager d’investir dans le Bitcoin, notamment chez les jeunes.

Des chiffres intéressants

On apprend dans ce sondage que 75% des français connaissent le Bitcoin, et que 20% s’y intéressent quotidiennement. Cependant, la méfiance est de mise puisque 70 % des sondés affirment que c’est un objet spéculatif dangereux pour la stabilité économique de notre pays.

Mais le plus intéressant dans ce sondage, ce sont les résultats obtenus chez les jeunes entre 18 et 24 ans. Ces derniers portent un autre regard sur la monnaie numérique, 36% d’entre eux étant persuadés qu’elle va remplacer la monnaie officielle d’ici quelques années. Ils sont 49% à penser que c’est un investissement rentable. Et 25% à vouloir investir une partie de leurs économies à la fin de l’année.

Comme quoi, les jeunes générations croient dur comme fer à l’avenir des crypto-monnaies. Et vous, quel est votre avis ?