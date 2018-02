Les Français préfèrent leur téléphone portable au sexe

Il y a quelques années, un sondage a été réalisé, démontrant que les Français préférait oublier leur clé le matin plutôt que leur téléphone. Depuis, la dépendance est encore plus dramatique. En effet, une étude réalisée auprès de plus de 2000 personnes, prouve que nombreux sont ceux qui ne peuvent carrément plus se passer de leur smartphone.

79% des personnes interrogées préfèrent se passer d’alcool que de leur portable. 65% préfèrent oublier le sport, 61% le café et… 41% le sexe ! En effet, ces personnes sondées affirment préférer leur smartphone au sexe. Les choix sont limpides, le téléphone portable tient une place extrêmement importante dans la vie quotidienne des Français.

Des chiffres inquiétants

49% d’entre eux, et 666% des 15 25 ans le considèrent comme un élément indispensables. 62% affirment ne pas pouvoir s’en passer toute une journée. Et le chiffre grimpe à 84% chez les 15-25 ans, qui sont beaucoup à être totalement dépendants.

Les Français passent en moyenne 1h30 par jour sur Internet via leur téléphone portable. Les moins de 25 ans y passent 2h30. Une personne sur deux n’éteint jamais son portable, y compris a nuit. Et 26% avouent rester connectés pendant les repas de famille.

Et la vie réelle dans tout cela ?