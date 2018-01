En forêt de Sénart, les prostituées se disent “traquées comme des délinquants”

“Ça a commencé au printemps dernier. Il y a des contrôles en permanence. Les policiers me disent que je ne peux pas travailler ici. Je leur réponds que la prostitution n’est pas interdite”, se lamente Lisa, transexuelle équatorienne de 37 ans, qui a passé les 15 dernières années à arpenter la départementale 33, la route qui traverse cette forêt située au sud de Paris.

Lisa affirme n’avoir jamais vu un tel “harcèlement” policier contre la petite dizaine de travailleuses du sexe sud-américaines que compte la forêt de Sénart, où officient également des prostituées d’Europe de l’Est.

Ils me fouillent et ils me demandent mes papiers à chaque fois, même s’ils me connaissent depuis longtemps