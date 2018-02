Eglise de la Madeleine : Une messe en hommage à Johnny Hallyday organisée tous les 09 du mois

Chaque neuf du mois, une messe sera donc célébrée en hommage à Johnny Hallyday dans l’église de la Madeleine, à Paris. Le prêtre de la paroisse, Bruno Horaist, est à l’origine de cette initiative. Il a souhaité « répondre à une attente ». Le prêtre a accordé un entretien à la rédaction de La Croix. Depuis la disparition de Johnny Hallyday, le 05 décembre dernier, « nous en sommes déjà au cinquième livre d’or dans l’église. Je vois des gens qui ont besoin de s’exprimer, qui livrent des témoignages d’affection ». Les obsèques de Johnny Hallyday ont été célébrées le 09 décembre 2017 à La Madeleine.

Les fans peuvent communier avec leur idole

De très nombreux admirateurs du chanteur viennent brûler des cierges. Certains sont véritablement frustrés de ne pas avoir pu participer à l’hommage national. D’autres auraient aimé se recueillir plus facilement sur la tombe de Johnny. Des membres de fans clubs de l’artiste ont également l’opportunité d’avoir une pensée émue pour lui lors de ces cérémonies exceptionnelles organisées tous les 09 du mois. La première messe en hommage au chanteur s’est donc déroulée le mardi 09 janvier 2018. La prochaine cérémonie dédiée à Johnny Hallyday se tiendra le vendredi 09 février 2018, à 12h30.

Une messe célébrée chaque mois en hommage à Johnny Hallyday

Le prêtre Bruno Horaist a évoqué les spécificités de ces cérémonies en hommage au chanteur disparu.

Concrètement, nous lirons évidemment les textes du jour mais nous y ajouterons une des intentions de prière qui avaient été dites lors de ses obsèques, ainsi que la prière de Mère Teresa sur la vie. Le nom du chanteur sera également cité au moment des intercessions et l’organiste jouera peut-être quelques airs, mais cela reste une messe de semaine traditionnelle.

Cet hommage sera fait dans la décence :

Je ne vais pas mettre une photo de Johnny à côté de celles de Jean-Paul II ou de Mère Teresa.

Les messes à l’église de la Madeleine, le lieu de la cérémonie des obsèques de Johnny Hallyday en décembre dernier, sont un lieu de réunion pour les fans qui ne peuvent pas se rendre sur sa tombe à Saint-Barthélemy.

Une volonté de permettre aux fans et aux catholiques de se recueillir

Le prêtre de l’église parisienne va donc rendre hommage au chanteur tous les mois. Les fans ne cessent d’affluer dans cet édifice religieux depuis les obsèques de l’idole des jeunes, le 09 décembre dernier. L’église de la Madeleine est effectivement devenue un véritable lieu de pèlerinage. Le site, situé dans le huitième arrondissement de la capitale, est beaucoup plus accessible que l’île de Saint-Barthélemy.

Le prêtre s’est confié dans les colonnes du Parisien sur ce qui l’a poussé à organiser ces messes en l’honneur de Johnny Hallyday.

Au début, j’avais laissé sur les marches les couronnes de fleurs des personnalités, celles du président de la République notamment et celle du Prince de Monaco, particulièrement belle. Les gens prenaient des roses en souvenir, respectueusement. Ensuite, j’ai vu que les gens déposaient des petits mots sous les petites lampes de l’église. Alors j’ai pensé qu’il fallait organiser dignement ce mouvement spontané, surtout lorsque, pendant la période des fêtes, le défilé des hommages du public n’a pas cessé.

Le prêtre a célébré la cérémonie des obsèques de Johnny Hallyday aux côtés de Mgr Benoist de Sinety. Il a évoqué ses intentions profondes et sa démarche.

Les gens cherchaient un lieu, ils l’ont trouvé ici et ils n’ont pas encore fini d’exprimer la reconnaissance à son égard. […] Je ne suis pas du tout fan de Johnny, mais je regarde ce qui se passe, et je m’aperçois que des gens sont en attente de quelque chose. Je leur propose ce que je suis en mesure de leur offrir, un espace de paix et de prière. C’est mon rôle d’accueillir toute personne qui entre dans mon église. Je ne cherche pas à en rajouter, mais à les accueillir le mieux possible.

L’église de la Madeleine devient le lieu de pèlerinage et de recueillement pour les fans du chanteur

Tous les 09 du mois, une prière sera donc adressée au chanteur. L’église de la Madeleine va ainsi devenir un lieu de mémoire en souvenir de Johnny Hallyday tout au long de l’année 2018. Cette date du neuf de chaque mois correspond en réalité au jour anniversaire des funérailles du chanteur.

La première messe de janvier aurait réuni près de 300 personnes, selon des précisions du curé à l’AFP. En temps normal, les messes de semaine réunissent une cinquantaine de fidèles en l’église de la Madeleine.

Johnny Hallyday et la religion

Johnny Hallyday parlait rarement de sa foi chrétienne. Il portait en revanche son pendentif si particulier avec un Jésus guitariste sur une croix pectorale. La rédaction de L’Express est parvenue à exhumer une citation du chanteur à propos de la religion : « Je suis né catholique et mourrai catholique ».

Johnny avait également chanté dans les années 1970 le tube « Jésus Christ est un hippie ». Les vrais fans du rockeur français n’ont pas oublié sa période Mad Max, lors de ses spectacles au Palais des Sports dans les années 1980. Il interprétait alors la chanson « Veau d’or Voodoo » sur l’album « La Peur » avec des paroles… sataniques, à prendre avec dérision et au millième degré bien évidemment ! :

Je suis le fils de Lucifer, seigneur et maître de la Terre. […] J’ai mis K.O. mon challenger, le jeune hippie de Bethléem.

La prochaine messe en hommage à Johnny Hallyday à la Madeleine est donc prévue ce vendredi 09 février. Les fans et les anonymes seront très nombreux à se recueillir afin d’honorer la mémoire du chanteur disparu en décembre dernier.

Le testament musical de Johnny Hallyday au titre très symbolique

L’album posthume de Johnny Hallyday sortira au printemps prochain. Cet album contiendra dix chansons inédites. Selon Gilles Lhote, un proche du clan Hallyday qui s’est confié à la rédaction de Gala, ce « disque testament » de Johnny Hallyday aurait un nom très symbolique : « Je te promets », comme l’un des singles les plus populaires du chanteur, composé par Jean-Jacques Goldman. L’album de reprises, « On a tous quelque chose de Johnny », a été un véritable succès commercial dans le cadre notamment de la période des fêtes de fin d’année et suite à la mort de la légende du rock français. A la manière de Prince, d’Elvis Presley, de Jim Morrison, d’Amy Winehouse, de Michael Jackson, de Claude François ou de Dalida, Johnny Hallyday resta à jamais dans le cœur de ses fans. Cet artiste irremplaçable laisse un grand vide depuis sa disparition en décembre 2017.

Le programme complet des messes en hommage à Johnny Hallyday à la Madeleine pour l’année 2018 :

vendredi 9 février à 12h30

vendredi 9 mars à 12h30

lundi 9 avril à 12h30

mercredi 9 mai à 18h

samedi 9 juin à 18h

lundi 9 juillet à 12h30

jeudi 9 août à 12h30

dimanche 9 septembre à 18h

mardi 9 octobre à 12h30

vendredi 9 novembre à 12h30

dimanche 9 décembre à 11h