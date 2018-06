Droits LGBT : Être trans n’est plus un trouble mental pour l’OMS

Être trans n’est plus une maladie mentale pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), nous apprend Hornet. L’institution de santé publique de l’ONU l’a déclaré lundi 18 juin 2018 dans son ICD-11.

Fin du stigmate de l’OMS pour les personnes trans

ICD-11 signifie International Classification of Diseases 11th Revision. C’est-à-dire, la onzième révision de la classification internationale des maladies, par l’OMS. Soit, CIM-11 pour les pays francophones.

Dans cette version publiée hier sur son site internet, l’organisation fondée en 1948 requalifie la trans-identité. Par conséquent, la “non-conformité de genre” ne fait plus partie des maladies mentales.

Aujourd’hui, l’OMS considère qu’elle relève uniquement des conditions de santé sexuelle. Elle rejoint ainsi l’homosexualité, sortie de la catégorie des maladies mentales par l’OMS en 1990.

Une nouvelle accueillie avec ferveur…

Sans surprise, cette avancée a ravi les associations qui luttaient pour cette reconnaissance.

Être trans n’est plus un trouble mental pour le CIM-11. Une chose à célébrer aujourd’hui !

Se réjouissait hier le LGBTI Intergroup.

Il s’agit de l’intergroupe parlementaire européen qui s’occupe des droits LGBT. Du côté de la France, les réactions des médias spécialisés sur les problématiques des minorités de genre ne sont pas en reste

Enfin !

Titre sobrement Flag.

Flag est l’association de soutien et de défense des agents LGBT des ministères de l’Intérieur et de la Justice. Elle comprend notamment les policiers issus des minorités sexuelles. Ils profitaient de fait de l’occasion pour partager un article de Komitid, est un des derniers-nés des médias à destination des LGBT et leurs alliés.

…Tout en appelant à la prudence

[#Transidentités]

Enfin on entrevoit la possibilité de l’arrêt de la pathologisation et de le psychiatrisation à outrance.

Mais de nombreux combats restent à mener par et pour les personnes trans! https://t.co/Mr3UHBGSoD — Association AIDES (@assoAIDES) June 19, 2018

Réagit ainsi l’association Aides.

Saluant l’avancée, Aides, qui est mobilisée contre les IST et MST, invite simultanément à la vigilance, puis à investir le reste des combats. Dans un autre registre, certains internautes doutent du bien-fondé de la mesure, et partagent leurs inquiétudes :

Hum donc la CIM-11 est censée dépathologiser la transidentité en la mettant dans une autre catégorie que la pathologie mentale mais en créant une catégorie pour quoi faire alors? 🤔

Si c'est dans la CIM c'est qu'il y a un diagnostic à poser non? Et des thérapeutiques associées ? — Zora /// Tordue Ninja /// Neuroratpi (@zorakillerqueen) June 18, 2018

La classification devra encore être présentée à l’Assemblée mondiale de la santé en 2019 afin d’être officiellement adoptée.