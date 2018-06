Début du Brevet des collèges: Concrètement à quoi sert-il ?

Les élèves de troisième plancheront jeudi et vendredi sur les épreuves du Brevet des collèges. Mais concrètement, à quoi ce premier grand examen auquel sont confrontés les adolescents français ?

Premier rite de passage de la vie étudiante, le Brevet des collèges consiste en deux jours d’épreuves à valider les acquis de quatre années d’étude. Du Français, de l’histoire-géographie, des mathématiques et des sciences, ce diplôme permet d’évaluer les connaissances acquises au collège mais aussi pour certains collégiens d’entrer dans la vie active via des concours.

Préparation avant le baccalauréat

Le Brevet des collèges a remplacé en 1947 le brevet élémentaire. Celui-ci était le diplôme suivant le certificat d’études qui marquait la fin du collège. Jusqu’en 1981, il s’appelait brevet d’études du premier cycle du second degré (BEPC). Sans doute certains parents de collégiens ont-ils encore tendance à employer cette appellation…

Ainsi, près de 800.000 collégiens vont plancher jeudi 28 et vendredi 29 juin sur les épreuves du diplôme national du brevet. Les écrits démarrent jeudi après-midi avec les mathématiques et la physique-chimie. Ils se poursuivront vendredi par l’histoire-géographie, l’enseignement civique et le français.

C'est parti pour les épreuves écrites du #Brevet2018. Bon courage à tous. 💪 pic.twitter.com/uETDmWPMgv — Éducation nationale (@EducationFrance) June 28, 2018

Un examen d’une utilité relative au vu de la large majorité qui le décroche. Pourtant, il reste le premier round en matière de passage d’épreuves. En effet, le Brevet valide les connaissances acquises au collège. Et ce en sept heures d’écrit sur deux jours ainsi qu’un oral d’un quart d’heure. Avec à la clé l’obtention possible d’une mention. Il existe aussi désormais une cérémonie officielle de remise des diplômes, organisée en octobre dans les établissements français.

Néanmoins, force est de constater que la majorité des candidats ont déjà décroché leur diplôme grâce au contrôle continu. Celui-ci compte pour 400 points sur 700. Ainsi, 87% des élèves décrochent le Brevet des collèges. Sachant qu’il ne conditionne pas le passage en classe supérieure.

Postuler aux concours de la Fonction publique

À l’origine et c’est toujours le cas, le Brevet a été créé pour permettre de postuler aux postes de base dans l’administration. Ainsi, certains concours de l’administration catégorie C restent accessibles avec le brevet des collèges. Par exemple, le concours de surveillant de l’administration pénitentiaire ou de gardien de police municipale. Dans la fonction publique territoriale, grâce au Brevet, les étudiants peuvent s’inscrire au concours d’adjoint administratif territorial pour devenir chargé d’accueil ou assistant administratif dans une mairie. Ou encore au concours de sapeur-pompier professionnel. Toutefois, aujourd’hui la plupart de ceux qui postulent à ces concours ont en fait un niveau Bac…

Obtenir une bourse

Une mention Bien ou Très bien permet aux élèves d’obtenir une « bourse au mérite ». À condition toutefois de s’orienter vers un baccalauréat (général, technologique ou professionnel) à l’issue du brevet. Elle est de 800 euros annuels. Ainsi, chaque trimestre, l’élève boursier recevra donc 266 euros jusqu’au passage du baccalauréat. Une coquette somme qui peut en motiver plus d’un…