Trop de maquillage nuit à la crédibilité des femmes

Mesdames, il va falloir y aller mollo sur le maquillage. Tel est le résultat d’une étude menée au Royaume-Uni. Les femmes qui mettraient trop de maquillage avant d’aller en soirée ne seraient pas considérées comme de bons leaders.

C’est une étude quelque peu surprenante réalisée par l’université d’Abertay aux Etats-Unis. Elle a été publiée dans la revue Perception. Les chercheurs ont découvert que le fait de porter du maquillage à une réception ou un événement social avait de vraies conséquences. Une femme avec du maquillage serait considérée comme moins apte à être une leader qu’une femme sans maquillage. Les participants ont été soumis à 16 paires d’images. A chaque fois, elles montraient la même femme avec et sans maquillage. A chaque fois, ils devaient choisir qui serait le meilleur leader des deux.

Bilan ? A chaque fois, celle qui portait du maquillage était considérée comme moins capable. Un résultat identique auprès des hommes et des femmes. Christopher Watkins, du service de psychologie de l’université explique :

Jusque-là les études suggéraient qu’une femme qui portait du maquillage améliorait à quel point elle avait l’air dominante. On considérait que l’on était susceptible de montrer plus de respect à quelqu’un bien habillé, bien préparé. Mais, grâce à notre étude, on sait désormais que cela aurait plutôt un impact négatif sur la capacité d’une femme à être perçue comme un leader.