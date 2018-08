Collision de Millas : Huit mois après le drame, réouverture à la circulation automobile du passage à niveau

Huit mois après la collision entre un car scolaire et un train qui a fait six morts à Millas dans les Pyrénées-Orientales, le passage à niveau de la RD 62 va rouvrir.

Huit mois se sont écoulés depuis la dramatique collision entre un bus scolaire et un train à un passage à niveau, à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Le 14 décembre 2017, six collégiens originaires du même village y avaient trouvé la mort, 17 autres personnes ont été blessées. Fermé à la circulation automobile depuis le drame, le passage à niveau de la route départementale 62 a rouvert mercredi 22 août.

Il fallait que la SNCF nous donne l’autorisation, Il fallait préserver les preuves pour les magistrats.

A indiqué, mardi 21 août, le préfet des Pyrénées-Orientales, Philippe Chopinau, au cours d’un point presse commun avec la présidente du Conseil départemental, Hermeline Malherbe. Ils s’exprimaient devant le passage à niveau où s’est produit l’accident.

Une forte demande de la population pour la réouverture de la route

En outre, le haut fonctionnaire a annoncé que la vitesse serait ramenée de 70 à 50 km/h. Il a également souligné que « des dispositifs réversibles » en béton avaient été installés. Le but étant de permettre d’éventuelles « nouvelles expertises » dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours.

La justice continue à faire son travail. Et il y a une demande forte de la population pour la réouverture de cette route.

A déclaré pour sa part Hermeline Malherbe, la présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales. Elle a souligné en préambule que « nos premières pensées vont toujours aux victimes et à leurs familles ». En revanche, la circulation des trains est toujours interrompue du fait de l’enquête en cours. A ce sujet, aucune information n’a été donnée sur l’avancée des investigations. Ni sur une date de reprise du trafic ferroviaire sur cet axe.

Où en est l’enquête ?

Le 20 décembre dernier, la conductrice du bus scolaire a été mise en examen pour « homicides et blessures involontaires par imprudence ». Elle a été placée sous contrôle judiciaire, avec l’interdiction de conduire.

Depuis, l’enquête s’emploie depuis à déterminer si les barrières du passage à niveau étaient ouvertes au passage du train, comme l’affirme depuis toujours la conductrice. Et ce, alors que le conducteur du TER et deux collégiens présents à l’avant du bus ont signalé que celles-ci étaient au contraire abaissées. Le procureur de Marseille, Xavier Tarabeux, a également indiqué fin décembre que les premières constations matérielles allaient « plutôt dans le sens d’une barrière fermée ».

Les juges ont donc repris toutes les auditions pour confronter ces versions. De plus, ils tentent de comprendre pourquoi le train a freiné. Et ce, près de 12 secondes avant l’impact. Et, alors même que le bus ne s’est jamais retrouvé à l’arrêt au milieu des voies. Des expertises sont également en cours sur la carrosserie du bus. Des drones ont été utilisés pour se rendre compte du champ de vision de la conductrice, juste avant l’accident. Toutefois, toutes ces expertises demandent du temps.

La justice continue à faire son travail.

A expliqué Hermeline Malherbe mardi 21 août.