Boris Johnson veut construire un pont de 35 kilomètres sur la Manche !

Et si on construisait un pont pour relier le Royaume-Uni et la France ? C’est la surprenante proposition faite par Boris Johnson, l’un des promoteurs du Brexit à Emmanuel Macron, jeudi 18 janvier.

C’est une annonce qui a un petit air de provocation. Boris Johnson, l’ancien maire de Londres et farouche partisan du Brexit a proposé à Emmanuel Macron de construire un pont entre le Royaume-Uni et la France. Une déclaration réalisée à l’occasion d’un sommet entre les deux pays.

Nous sommes deux des plus grandes économies du monde, reliées par une simple ligne de chemin de fer. C’est ridicule. La technologie évolue tout le temps et on peut construire des ponts de plus en plus longs, notamment un de 54 km au Japon. Notre succès dépend de bonnes infrastructures et de bonnes liaisons. Et si le tunnel sous la Manche n’était qu’une première étape ?