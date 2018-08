Bientôt la fin des cartes postales sexistes ? L’association Femmes Solidaires dénonce “la gravité du phénomène”

Si vous partez en vacances, vous allez sans doute envoyer des cartes postales. C’est l’occasion d’envoyer des nouvelles à vos proches ou de les rendre jaloux quant à vos destinations de vacances. Mais, l’association Femmes Solidaires aimerait bien en finir avec certaines cartes postales jugées un peu trop sexistes.

Vous les avez déjà vues sans aucun doute. Après tout, les boutiques qui vendent des cartes postales, savent qu’elles fonctionnent. De fait, les cartes postales où l’on voit des femmes dénudées ou même seulement une partie de leur anatomies sont légion pendant l’été. Mais, l’association Femmes Solidaires considère que cette logique va au-delà d’une simple blague. En effet, le groupe dénonce une banalisation des violences faites aux femmes.

Ces cartes postales concourent à la culture du viol qui impose une image dégradante des femmes et participent à légitimer et banaliser les violences faites aux femmes.

L’association qui compte 10.000 militantes a décidé de mobiliser ses effectifs pour réussir une opération coup de poing. Dénicher partout en France, les pires cartes postales sur les tourniques où elles sont vendues.

Elles nous en ont fait remonter une centaine, et nous allons en publier une par jour sur les réseaux sociaux pour montrer l’ampleur et la gravité du phénomène. Ces cartes renforcent le stéréotype de la femme objet, consommable et jetable, sous prétexte de loisir et de divertissement