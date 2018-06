Bac 2018 : La plus jeune candidate n’a que 11 ans !

Les épreuves du baccalauréat vont bientôt débuter. L’occasion pour Minute News de faire un point et de vous présenter notamment le plus jeune élève de France à passer l’examen cette année !

Ce sont 4635 centres d’examens qui vont ouvrir leurs portes d’ici quelques jours. Les candidats au baccalauréat se préparent activement à passer leur examen. Et parmi eux, on trouve une jeune fille âgée de seulement 11 ans. C’est la plus jeune candidate de cette année. L’an dernier, Elsa 13 ans était la plus jeune, et obtenait son baccalauréat littéraire au rattrapage. Elle avait 146 de QI.

Une très jeune candidate de seulement 11 ans

Cette année, la jeune candidate âgée de 11 ans et 10 mois est la plus jeune de l’histoire. C’est le ministère de l’Education qui a donné cette information. Jusqu’à présent, la plus jeune candidate de l’histoire avait passé le bac en 1989 à l’âge de 11 ans et 11 mois. Record battu donc ! Cette jeune fille présente un bac scientifique, mais on n’en sait pas davantage. Les parents préfèrent jouer la carte de la discrétion et protéger leur petite fille des médias. Ce qu’on peut aisément comprendre à la vue de son très jeune âge.

Et le plus âgé en 2018 ? Il s’agit d’un homme qui a 76 ans. L’année dernière, le plus âgé des candidats avait 74 ans. On peut donc passer son bac à tous les âges !

De nombreux candidats se préparent

Mais au total, ce sont 753 148 candidats qui vont tenter leur chance, dont 16 688 candidats libres. La moitié des inscrits présentent un bac général, es autres ayant opté pour un bac professionnel ou technologique.

Après les examens, les 174 331 correcteurs se partageront les 4 millions de copies. Autant dire qu’ils ont du pain sur la planche pour donner les résultats en temps et en heure. Car comme chaque année, les candidats comme les parents sont très impatients de connaître les résultats.

Le baccalauréat reste un examen important pour accéder aux études supérieures, et les étudiants sont nombreux chaque année à réviser intensément leur examen dans l’espoir de décrocher leur diplôme. On leur souhaite bonne chance et bon courage !