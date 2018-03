“Vous nous avez vraiment pompés !” : des retraités s’en prennent à Emmanuel Macron

Ce jeudi 15 mars 2018, de nombreux retraités ont manifesté à travers la France afin de dénoncer la baisse de leur pouvoir d’achat suite aux récentes mesures fiscales du gouvernement Macron, comme la hausse de la CSG. Alors que ce dernier était en déplacement à Tours, il en a profité pour discuter avec des retraités visiblement mécontents de ses réformes.

Le président Macron était en voyage à Tours ce jeudi 15 mars 2018. A cette occasion, il a visité le centre de formation des apprentis des Compagnons du devoir et du Tour de France dans la ville, où il a été interpellé par de nombreux retraités, notamment au sujet de l’augmentation de la CSG.

Devant les caméras de télévision, le président Macron a fait preuve de pédagogie en expliquant patiemment la logique à l’oeuvre derrière ses réformes. Ainsi, après qu’une retraité lui a demandé de baisser sa CSG, celui-ci lui a répondu :

Ses interlocutrices, visiblement peu convaincues, lui ont ensuite rétorqué :

Une affirmation fausse aux yeux du président, que celui-ci a tenu à expliquer en détail à son auditoire, certes mécontent, mais visiblement séduit par son charme.

Non! Si vous regardez le système français tel qu’on l’a, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés, c’est un système qui marche comme ça (…) votre retraite c’est les jeunes qui vont la financer, c’est les actifs actuels. (…) J”ai beaucoup de respect pour les personnes âges et les personnes qui sont à la retraite mais je suis aussi obligé de remettre en marche l’économie du pays. Et la CSG, on ne l’a pas fait pour vous pomper comme vous dites, on a baissé de trois points toutes les cotisations salariales. Donc tous ceux qui travaillent touchent plus pour qu’ils gagnent plus par le travail et que ça redémarre plus vite, pour qu’ils puissent VOUS payer les retraites