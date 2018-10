Avec 600.000 décès, la France affiche un record depuis l’après-guerre

En 2017, plus de 600.000 personnes sont décédées, un chiffre en hausse par rapport à l’année précédente. En cause, la génération baby-boom et l’épidémie de grippe de 2016.

Selon une étude de l’Insee rendue public ce lundi 15 octobre, en 2017 606.000 personnes sont décédées en France, soit 12.000 décès de plus qu’en 2016. Il s’agit là d’une conséquence du vieillissement des « baby boomers » nés après 1945 et d’une épidémie de grippe particulièrement meurtrière.

Un pic exceptionnel en janvier 2017

Cependant, le phénomène n’est pas nouveau. En effet, l’Insee souligne qu’en dix ans, ce nombre a augmenté de 14%. En 2007, 531.000 décès avaient été recensés. Après un bond constaté en 2015 ( avec +34.000 décès), celui de 2017 conforte une tendance qui devrait encore durer.

Deux facteurs expliquent ce nombre record de décès. Le premier, c’est l’arrivée à des âges de forte mortalité de la génération de baby-boomers (nées entre 1946 et 1974). Or, en 2016 déjà, l’Insee prévoyait l’augmentation irrémédiable des décès en France.

Le second facteur, moins attendu, est la violente épidémie de grippe hivernale. Celle-ci a effectivement entraîné « un pic de décès exceptionnel en janvier 2017 ». Avec un total mensuel (67.000) « dépassé pour la dernière fois en décembre 1969 ».

Enfin, l’âge moyen des personnes décédées l’an dernier était de 83 ans pour les femmes et de 76 ans pour les hommes. L’âge médian était sensiblement plus élevé. En effet, la moitié des décès sont survenus au-delà de 87 ans pour les femmes et de 79 ans pour les hommes. En vingt ans, l’âge moyen au décès a augmenté de quatre ans. Ainsi, la vie ne cesse d’être prolongée depuis cinquante ans. A noter également, que depuis 1967, le nombre de décès de nouveau-nés a été divisé par six, pour atteindre 2.400 en 2017.