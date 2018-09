Après avoir assimilé l’IVG à « un homicide », Bertrand de Rochambeau, le président du Syndicat des gynécologues, dit regretter cette polémique

Bertrand de Rochambeau, le président du Syndicat national des gynécologues obstétriciens a déclaré mardi 11 septembre dans l’émission Quotidien sur TMC qu’il considérerait l’IVG comme un homicide. Aussitôt, une vague de critiques a déferlé. Depuis, s’il dit regretter la polémique, il a affirmé au micro de RTL ne pas retirer ses propos personnels.

Dans les détails, Valentine Oberti, une journaliste de l’émission de Yann Barthès, a interrogé le docteur Bertrand De Rochambeau, président du Syndicat national des gynécologues obstétriciens (Syngof), sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Un sujet sur lequel il a un avis très tranché.

Moi je fais un métier avec mes tripes. Je me lève à n’importe quelle heure la nuit. Je fais des opérations très difficiles avec mes tripes. Donc aux choses auxquelles je ne crois pas, je ne les fais plus. Nous, nous ne sommes pas la pour retirer des vies.

A-t-il énuméré à la journaliste.

Et lorsque celle-ci lui a fait remarquer que « ce n’est pas un homicide », le président du Syngof lui a rétorqué un « Si, madame ». Et d’ajouter dans un autre extrait de cet entretien :

En tant que médecin, je ne suis pas forcé d’avoir votre opinion. Et, si je ne l’ai pas, la loi me protège et ma conscience aussi.

En effet, la clause de conscience à laquelle se réfère le praticien prévoit que les médecins ont la possibilité de pratiquer ou non une IVG. Dans la négative, ils ont alors l’obligation d’orienter la patiente vers un autre praticien ou une structure qui répondra à sa demande.

Mercredi 12 septembre, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et la secrétaire d’État à l’Egalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, ont condamné « fermement » les propos de Bertrand de Rochambeau.

A réagi Agnès Buzyn.

A abondé de son côté Marlène Schiappa, dans ce communiqué commun.

Par ailleurs, dans un communiqué publié mercredi après-midi, le Syngof s’est désolidarisé des propos tenus par son président. Le syndicat a assuré que celui-ci s’était exprimé « en son nom personnel ».

Avant les responsables politiques, ces propos avaient déjà fait réagir plusieurs organisations. Ainsi, l’ordre des sages-femmes a alerté dans un communiqué sur le fait que, plus de quarante ans après la loi Veil autorisant l’IVG :

« Scandaleux ! » a réagi la co-présidente du Planning familial, Véronique Séhier, dès la diffusion de l’émission.

Scandaleux! La clause de conscience sur l'#IVG , c 'est une entrave aux droits des femmes et à leur santé, et un vrai danger à terme pour ce droit fondamental. En Italie, +de 70% des médecins refusent. Et les + précaires? Et celles qui n'ont ni voiture ni argent?@leplanning https://t.co/lQTHganOKO

— Séhier Véronique (@verosehier) September 12, 2018